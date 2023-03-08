"Он может смело сказать: "Простите, но вы не купили тех игроков, которых я хотел". Луческу не скрывает, что любит возиться с мячом, но бразильцев у Динамо нет. Президент не купил игроков еще тогда, когда Луческу заработал 70 миллионов для Динамо в еврокубках, от этого можно танцевать.

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Сейчас, естественно, в Динамо будут говорить, что набрали много молодежи, и им нужно набираться опыта. Но уровень всех игроков Динамо не позволяет прогрессировать, чтобы даже задержаться в еврокубках. Поэтому в матче с Ингульцом мне приходится придумывать отмазки, что Алиев с Милевским не фартовые, ветер помешал...

Эти двое сейчас точно ничего не испортили бы в игре киевлян. Во-первых, Алиев и Милевский имеют технику, а во-вторых – бежать назад не надо. В этом матче у Динамо мучались только двое – Дячук и Попов. Тем более Алиев за мою команду ветеранов играет – и неплохо. Я и Милевского зову, но пока он не хочет. Может, еще не готов, не знаю", – цитирует Леоненко FanDay.

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