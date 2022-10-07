Роман Зозуля "завітав" на матч Колоса з Інгульцем – відео епічного конфузу
7 жовтня 23:40 - Читать на русском
Поєдинок 6-го туру УПЛ між Колосом та Інгульцем запам'ятався кумедним ляпом коментатора.
Наприкінці гри Колос – Інгулець в кадр потрапив Олександр Алієв, який завітав на поєдинок у Ковалівці.
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Втім, коментатор Владислав Шалота замість екс-хавбека побачив Романа Зозулю, чим неабияк повеселив телеглядачів.
Додамо, що Алієв приєднався до лав територіальної оборони на початку війни з росіянами. Зозуля ж за кордоном організовував різноманітні збори на допомогу ЗСУ.
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