Поєдинок 6-го туру УПЛ між Колосом та Інгульцем запам'ятався кумедним ляпом коментатора.

Алієв, Зозуля та Коноплянка у складі Дніпра / фото з відкритих джерел

Наприкінці гри Колос – Інгулець в кадр потрапив Олександр Алієв, який завітав на поєдинок у Ковалівці.

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Втім, коментатор Владислав Шалота замість екс-хавбека побачив Романа Зозулю, чим неабияк повеселив телеглядачів.

Додамо, що Алієв приєднався до лав територіальної оборони на початку війни з росіянами. Зозуля ж за кордоном організовував різноманітні збори на допомогу ЗСУ.

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