Інгулець і Колос в рамках матчу 6-го туру УПЛ голів не забивали. Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч у Ковалівці між Колосом та Інгульцем не обіцяв вболівальникам феєрії. Вони її й не отримали. У першому таймі команди провели всього по одному удару – Смоляков слабенько пробив в руки Волинцю з лінії штрафного, а Безбородько головою замкнув подачу від Зозулі на дальню стійку. Кучер виручив гостей.

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Це був єдиний небезпечний момент до перерви. Та і після неї глядачі не побачили нічого гострішого за удар головою у виконанні Сітала – точно в руки Волинцю. Матч проходив у низькому темпі, з купою єдиноборств, фолів і виносів абикуди.

Найбільш цікавим футболістом у матчі був Олександр Алієв, який стояв на трибунах і якого дотепно потролив коментатор. Ну або він просто "поплив" від "шаленої" гри у Ковалівці:

Колос, як і належить недавньому лідеру УПЛ, був активнішим. Господарі тримали м'яч близько 60% часу й провели 7 ударів, але жоден з них пригадати не вдасться. Голкіпери більшу частину зустрічі нудьгували. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Колос набрав 11 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Інгулець досі залишається без перемог, з трьома заліковими балами тримаючись на чотирнадцятій сходинці.

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