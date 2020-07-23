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Алиев: Суркис насмехается над болельщиками Динамо – не понимаю, как он будет смотреть им в глаза

23 июля 19:06 - Читати українською
Алиев: Суркис насмехается над болельщиками Динамо – не понимаю, как он будет смотреть им в глаза
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "бело-синих".

"Пускай болельщики Динамо зададуться вопросом, на сколько президент клуба насмехается над ними и плюет на них. Мирча Луческу проработал 12 лет в Шахтере. У нас, в те времена были такие баталии... Что он говорил на клуб, как команда играет, на игроков... Вообщем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками Динамо таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.

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Эта новость всех ошарашила. Лично я, против Мистера ничего не имею. Пускай он работает и и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском Динамо, когда я еще играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис все это забыл.

Мне не интересно, что сейчас будет говорить Мирча Луческу, но это назначение – большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского Динамо", – сказав Алиев в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, сегодня, 23 июля, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу новым главным тренером клуба. Контракт заключен на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Шахтер Шахтер Александр Александр Алиев
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