"Вперше за 18 років Динамо не пройшло у єврокубки. Створили вже три турніри. Створять шість – напевно, ми й там не будемо грати. Як таке можливо?

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Є команда – гравці, тренерський штаб, президент клубу, працівники. Винні у вильоті всі. Не потрібно звинувачувати футболістів. Хтось скаже: "Вони грають на футбольному полі, а ми тут працюємо". Отже, ви погано виконуєте свою роботу, а футболісти не виконують те, що говорить тренер.

Ігор Михайлович вирішить, кого він хоче бачити наступним тренером. Спершу потрібно розібратися у структурі команди, в колективі. Тренера міняй чи не міняй – нічого не зміниться. Ми можемо називати різні імена.

Трансфери Сидорчука і Гармаша? Це їхнє особисте рішення. Якісь гроші отримав клуб – це теж добре. 32-33 роки – ще можна грати та грати", – сказав Алієв у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо не змогло пробитись у груповий етап Ліги конференцій, за сумою двох матчів поступившись турецькому Бешикташу.

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