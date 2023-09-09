"Впервые за 18 лет Динамо не прошло в еврокубки. Создали уже три турнира. Создадут шесть – наверное, мы и там не будем играть. Как такое возможно?

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Есть команда – игроки, тренерский штаб, президент клуба, работники. Виноваты в вылете все. Не нужно обвинять футболистов. Кто-то скажет: "Они играют на футбольном поле, а мы здесь работаем". Значит, вы плохо выполняете свою работу, а футболисты не выполняют то, что говорит тренер.

Игорь Михайлович решит, кого он хочет видеть следующим тренером. Сначала нужно разобраться в структуре команды, в коллективе. Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится. Мы можем называть разные имена.

Трансферы Сидорчука и Гармаша? Это их личное решение. Какие-то деньги получил клуб – это тоже хорошо. 32-33 года – еще можно играть и играть", – сказал Алиев в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо не смогло пробиться в групповой этап Лиги конференций, по сумме двух матчей уступив турецкому Бешикташу.

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