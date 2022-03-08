"Я народився в Росії. Але з 37 років свого життя 24 провів в Україні. Я вже українець, тут народились мої діти. У Росії тільки народився, але вже українець.

Богданов приєднався до Алієва для захисту Києва від російських окупантів

Мені дуже боляче було дивитись на те, що відбувалося на Донбасі. А зараз я побачив усе це на власні очі, бачать це й мої діти. Звичайно, війна на Донбасі – це дуже боляче, а зараз це відбувається по всій Україні.

Як чоловік, не міг стояти осторонь. Спершу зробив так, щоб мої діти звідси поїхали та цього не бачили. Було дуже прикро, коли мої діти плачуть і кажуть: "Тату, нам страшно". Моєю справою було відправити їх та піти захищати Україну", – сказав Алієв у коментарі Денисов Time.

До слова, Олександр, який є корінним росіянином, вже близько тижня перебуває у лавах територіальної оборони. Туди його запросив друг українець.

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