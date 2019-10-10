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Алієв: Леоненко – слабкий футболіст, але сильна людина

12:40 2045 Читать на русском
Алієв: Леоненко – слабкий футболіст, але сильна людина
Віктор Леоненко / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець Динамо Олександр Алієв цінує дружбу з колишнім нападником киян, а нині телевізійним експертом Віктором Леоненком.

"Всі говорять, що Леоненко – поганий, але він – справедливий, чесний і справжній. Дружити і спілкуватися з цією людиною – одна радість.

"Я покажу тобі, що далі", – Алієв брутально наїхав на поліцейських

Мені з ним не довелося грати, але футболіст він слабкий, а людина – сильна. Ні, він і футболістом був дуже сильним. Багато досягнув", – сказав Алієв для YouTube-каналу Sport Arena.

Нагадаємо, Віктор Леоненко відомий своїми різкими висловами щодо українських клубів та гравців.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Леоненко Олександр Алієв Олександр Алієв
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