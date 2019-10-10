Алієв: Леоненко – слабкий футболіст, але сильна людина

Екс-гравець Динамо Олександр Алієв цінує дружбу з колишнім нападником киян, а нині телевізійним експертом Віктором Леоненком.

"Всі говорять, що Леоненко – поганий, але він – справедливий, чесний і справжній. Дружити і спілкуватися з цією людиною – одна радість.

"Я покажу тобі, що далі", – Алієв брутально наїхав на поліцейських

Мені з ним не довелося грати, але футболіст він слабкий, а людина – сильна. Ні, він і футболістом був дуже сильним. Багато досягнув", – сказав Алієв для YouTube-каналу Sport Arena.

Нагадаємо, Віктор Леоненко відомий своїми різкими висловами щодо українських клубів та гравців.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру