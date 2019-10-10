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Алиев: Леоненко – слабый футболист, но сильный человек

12:41 13 Читати українською
Алиев: Леоненко – слабый футболист, но сильный человек
Виктор Леоненко / Фото из открытых источников

Экс-игрок Динамо Александр Алиев ценит дружбу с бывшим нападающим киевлян, а ныне телевизионным экспертом Виктором Леоненко.

"Все говорят, что Леоненко – плохой, но он – справедливый, честный и настоящий. Дружить и общаться с этим человеком – одна радость.

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Мне с ним не пришлось играть, но как футболист он слабый, а человек – сильный. Нет, он и футболистом был очень сильным. Многого достиг", – сказал Алиев для YouTube-каналу Sport Arena.

Напомним, Виктор Леоненко известен своими резкими высказываниями в отношении украинских клубов и игроков.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Динамо Киев Александр Алиев Александр Алиев
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