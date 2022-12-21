Вихованець запорізького Металурга поділився ностальгічною публікацією про те, як він у 21 рік отримав шанс грати за столичний гранд.

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"Рівно 10 років тому підписав свій перший контракт з Динамо. За плечима 307 матчів у біло-синій футболці. To be continued… P.S. Фото з мого першого збору. Він був в Іспанії. Січень 2013", – написав Сидорчук. На світлинах можна помітити Алієва, Хачеріді, Михалика, Вукоєвіча, Велозу та інших непересічних екс-гравців Динамо. Десь поряд має бути і Олег Блохін, який тоді тренував "біло-синіх".

Додамо, що Сидорчук разом з Динамо виграв 12 трофеїв – 3 чемпіонати України, 4 національні Кубки та 5 Суперкубків. 31-річний хавбек вже давно є лідером і постійним капітаном київського клубу.

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