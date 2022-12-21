Воспитанник запорожского Металлурга поделился ностальгической публикацией о том, как он в 21 год получил шанс играть за столичный гранд.

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"Ровно 10 лет назад подписал свой первый контракт с Динамо. За плечами 307 матчей в бело-синей футболке. To be continued… P.S. Фото с моего первого сбора. Он был в Испании. Январь 2013", – написал Сидорчук. На фотографиях можно увидеть Алиева, Хачериди, Михалика, Вукоевича, Велозу и других незаурядных экс-игроков Динамо. Где-то рядом должен быть и Олег Блохин, тогда тренировавший "бело-синих".

Добавим, что Сидорчук вместе с Динамо выиграл 12 трофеев – 3 чемпионата Украины, 4 национальных Кубка и 5 Суперкубков. 31-летний хавбек уже давно является лидером и постоянным капитаном киевского клуба.

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