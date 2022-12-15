"Думка № 1. Те, що цей чемпіонат не схожий на звичний, це зрозуміло. Війна. Та я переконався, що чемпіонати й різні першості, не лише футбольні, а й взагалі спортивні, мають проводитися! Єдиний мінус – трансляції, точніше, їх відсутність. Думаю, можна розбавляти "Єдині новини" спортивними змаганнями (не тільки футболом). І переривати, коли є щось термінове!

Луческу оголосив про відхід з Динамо ще у вересні – джерело вказало причину, яка змусила румуна залишитися

Думка № 2. Це комусь може видатися смішним, але нинішній чемпіонат найконкурентніший за останні 7-10 років. Ти не можеш заздалегідь знати, яка команда у якої відбере очки. Це зараз найцікавіше в УПЛ. Аутсайдерів не видно.

Думка № 3. Ліга Європи. Не хочеться скаржитися та згадувати, як ми програвали. Просто впевнений, якби ми грали в домашніх нормальних умовах, результат був би інший!

Думка № 4. Це був важкий період, але ми – команда. Гравці та тренер разом. Перемагаємо та програємо разом. Немає сенсу перекладати відповідальність на когось одного. Містер та тренерський штаб, я з вами. Мені важко зрозуміти тих, хто ще у 2021 році (коли у Кубку та чемпіонаті ми вибороли золоті медалі) вас на руках носив, а зараз рівняє із землею.

Думка № 5. У майбутнє дивимося з оптимізмом. Вірю, що після закінчення цього сезону у Динамо може з'явиться третя зірка!" – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідера – СК Дніпро-1 – на 5 очок.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах