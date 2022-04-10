"Я захищав честь країни, грав за збірну України, тримав руку на серці та гімн співав. Не мав права звідси їхати. Своїх дітей я відправив, але сам залишився тут і захищатиму країну до останнього.

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Якщо Динамо та Шахтар поїхали грати благодійні матчі та збирати з них кошти, які допоможуть країні та ЗСУ, теробороні – то я лише підтримую це. Вони всі переживають, допомагають, це певний внесок для країни. Найголовніше, щоб отримані гроші приходили в країну на допомогу ЗСУ.

Як зараз можна говорити про футбол в Україні? Подивіться – нас просто розвалюють. Розвалюють країну, ви бачите, що діється? Зараз про футбол та спорт навіть думки немає. А про цю націю (російську, – прим.) навіть говорити не хочу. Я у своїй країні, в Україні. Тимощук? Моя думка не змінилася", – сказав Алієв у коментарі Sportarena.



Нагадаємо, Олександр, який є корінним росіянином, з перших днів війни захищає Україну у лавах територіальної оборони Києва.

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