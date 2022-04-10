Алієв – про благодійні турне Динамо та Шахтаря: "Найголовніше, щоб гроші надходили ЗСУ"
Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів, чому став на захист України від рашистських окупантів.
"Я захищав честь країни, грав за збірну України, тримав руку на серці та гімн співав. Не мав права звідси їхати. Своїх дітей я відправив, але сам залишився тут і захищатиму країну до останнього.
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Якщо Динамо та Шахтар поїхали грати благодійні матчі та збирати з них кошти, які допоможуть країні та ЗСУ, теробороні – то я лише підтримую це. Вони всі переживають, допомагають, це певний внесок для країни. Найголовніше, щоб отримані гроші приходили в країну на допомогу ЗСУ.
Як зараз можна говорити про футбол в Україні? Подивіться – нас просто розвалюють. Розвалюють країну, ви бачите, що діється? Зараз про футбол та спорт навіть думки немає. А про цю націю (російську, – прим.) навіть говорити не хочу. Я у своїй країні, в Україні. Тимощук? Моя думка не змінилася", – сказав Алієв у коментарі Sportarena.
Нагадаємо, Олександр, який є корінним росіянином, з перших днів війни захищає Україну у лавах територіальної оборони Києва.
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