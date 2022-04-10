"Я защищал честь страны, играл за сборную Украины, держал руку на сердце и гимн пел. Не имел права отсюда уезжать. Своих детей я отправил, но сам остался здесь и буду защищать страну до последнего.

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Если Динамо и Шахтер поехали играть благотворительные матчи и собирать с них средства, которые помогут стране и ВСУ, терробороне – я только поддерживаю это. Они все переживают, помогают, это небольшой вклад для страны. Самое главное, чтобы полученные деньги приходили в страну на помощь ВСУ.

Как сейчас можно говорить о футболе в Украине? Посмотрите – нас просто разваливают. Разваливают страну, вы видите, что происходит? Сейчас о футболе и спорте даже мысли нет. А об этой нации (российской, – прим.) даже говорить не хочу. Я в своей стране, в Украине. Тимощук? Мое мнение не изменилось", – сказал Алиев в комментарии Sportarena.

Напомним, Александр, являющийся коренным россиянином, с первых дней войны защищает Украину в рядах территориальной обороны Киева.

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