Матч та онлайн-трансляція Саутгемптон – Ліверпуль стартував о 22:00 за київським часом. Поєдинок закривав програму 17 туру Прем'єр-ліги – щоправда, Бернлі з Фулхемом свій матч так і не зіграли через спалах COVID-19.

Команда Юргена Клоппа дещо забуксувала, розписавши нічиї у двох останніх матчах проти Вест Бромвіча та Ньюкасла. Ситуацією скористався Манчестер Юнайтед, який завдяки вдалій серії наздогнав Ліверпуль за кількістю набраних очок, але все ще поступався за різницею м'ячів. Саутгемптон на момент початку гри йшов 9-м, набравши 26 пунктів. "Святі" теж останнім часом не тішили своїх прихильників – востаннє підопічні Хазенхюттля перемагали ще 13 грудня.

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Перший же гольовий момент у матчі призвів до забитого м'яча. Ворд-Праус зі штрафного закинув на Денні Інгза, а екс-нападник Ліверпуля з гострого кута в дотик відмінно перекинув Аліссона, забивши свій 50-й гол в АПЛ. Два парашути залишили Ліверпуль не при справі – 1:0 вже на другій хвилині. Клопп був дещо приголомшений таким стартом.

Та й його підопічні помітно занервували – ще до третьої хвилини Алькантара двічі сфолив і отримав заслужену жовту, а на 15-й хвилині його шляхом пішов Робертсон. Ліверпуль перехопив м'яч під свій контроль, проте захист "святих" на чолі з Форстером грали доволі впевнено – нечисленні постріли гостей були невлучними. Натомість удар Дьєнепо був більш небезпечним, але м'яч пролетів повз ворота. До слова, за кілька хвилин після цього Мусса травмувався і залишив поле.

Телла, який вийшов на заміну, був близьким до гола – забракло лічених сантиметрів. На останніх секундах першої половини гри Салах з лінії воротарського пробив головою повз ворота. Один удар у площину воріт на дві команди за перші 45 хвилин став гольовим. Юргену Клопппу було над чим подумати і про що поговорити зі своєю командою, яка відверто не вразила.

На старті другого тайму мерсисайдці грали куди активніше і могли претендувати на пенальті. Після удару Вейналдума м'яч, можливо, зачепив руку Стівенса, але рефері вирішив не призначати 11-метровий. Саутгемптон відповів невдалою спробою Волкота – вище. На 58-й хвилині Ліверпуль створив свій найкращий момент – Стівенс у блискучому підкаті заблокував удар Мане! Інгз та Мане обмінялися пострілами по центру воріт – безуспішно. Ліверпуль ледь не отримав другий м'яч у власні ворота, проте Хендерсон встиг до м'яча, який котився вже у порожню рамку. Мерсисайдці організували щось схоже на фінальний штурм, проте серйозної небезпеки біля воріт Форстера так і не виникло. На останній кутовий пішов навіть Аліссон, але безрезультатно. Неточний удар Мане підвів підсумок поєдинку.

Зрештою, 1:0 – гол Інгза став єдиним у матчі. Ліверпуль зазнав другої поразки в чемпіонаті та довів безвиграшну серію вже до трьох матчів. У команди Клоппа залишилося 33 очки. Саутгемптон піднявся на шосту позицію – 29 пунктів. 17 січня Ліверпуль прийме "червоних дияволів" на Енфілді – у разі перемоги манкуніанців над Бернлі в перенесеному поєдинку саме команда Сульшера підійде до цього матчу лідером Прем'єр-ліги.

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