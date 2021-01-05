У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон на власному полі переграв Ліверпуль. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Перемозі "святих" посприяв швидкий м'яч. На 2-й хвилині Ворд-Праус пасом зі штрафного від центра поля знайшов у чужому штрафному Денні Інгза, а форвард збірної Англії класним ударом в один дотик перекинув Аліссона.

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Після цього епізоду Ліверпуль прогнозовано перехопив ініціативу, але контроль над територією не додав мерсисайдцям гостроти попереду. "Червоні" взагалі вперше (і востаннє) пробили в площину воріт аж на 75-й хвилині. Ще 16 ударів підопічних Юргена Клоппа виявилися далекими від цілі.

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