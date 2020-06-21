Александер-Арнольд підготував унікальні бутси для дербі проти Евертона

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд вкотре нагадає про проблему расизму.

Англієць вийде в унікальних бутсах на матч 30 туру АПЛ проти Евертона.

Ліверпуль може залишитись без двох лідерів на дербі проти Евертона

Взуття Трента виконане виключно в чорному кольорі. З одного боку буде напис Black Lives Matter ("Життя чорношкірих мають значення"), а з іншого стиснутий кулак. Пізніше зірка Ліверпуля виставить свої бутси на аукціон, всі виручені гроші віддадуть Фонду Нельсона Мандели.

Додамо, що мерсисайдське дербі між Евертоном і Ліверпулем відбудеться сьогодні (21 червня), початок о 21:00 за Києвом.

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