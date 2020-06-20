Ліверпуль може залишитись без двох лідерів на дербі проти Евертона

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має кадрові проблеми перед поєдинком 30-го туру АПЛ.

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах має проблеми з фізичною формою після карантину, тому його участь у поєдинку з Евертоном залишається під питанням, повідомляє The Athletic.

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Через ці ж причини зустріч може пропустити і 26-річний оборонець Ендрю Робертсон.

Нагадаємо, матч 30-го туру АПЛ Евертон – Ліверпуль запланований на 21 червня, початок о 21:00. Мерсисайдці залишаються незмінним лідером у таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки.

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