toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль може залишитись без двох лідерів на дербі проти Евертона

16:43 - Читать на русском
Ліверпуль може залишитись без двох лідерів на дербі проти Евертона
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має кадрові проблеми перед поєдинком 30-го туру АПЛ.

 

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах має проблеми з фізичною формою після карантину, тому його участь у поєдинку з Евертоном залишається під питанням, повідомляє The Athletic.

Ліверпуль готує перевтілення Енфілда перед рестартом АПЛ – мерсисайдці мають унікальне рішення

Через ці ж причини зустріч може пропустити і 26-річний оборонець Ендрю Робертсон.

Нагадаємо, матч 30-го туру АПЛ Евертон – Ліверпуль запланований на 21 червня, початок о 21:00. Мерсисайдці залишаються незмінним лідером у таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

blog_ava
Севілья – Барселона: Мессі наїхав на кремезного суперника – аргентинець вийшов переможцем з бійки
00:20
9191
Теги
Англія Ендрю Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль Евертон - Ліверпуль Мохамед Мохамед Салах
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
14
хв
Вест Хем
19:30
Вулверхемптон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук