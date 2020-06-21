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Александер-Арнольд подготовил уникальные бутсы для дерби против Эвертона

17:49 - Читати українською
Александер-Арнольд подготовил уникальные бутсы для дерби против Эвертона
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд в который раз напомнит о проблеме расизма.

 

Англичанин выйдет в уникальных бутсах на матч 30 тура АПЛ против Эвертона.

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Обувь Трента выполнена исключительно в черном цвете. С одной стороны будет надпись Black Lives Matter ( "Жизнь чернокожих имеют значение"), а с другой сжатый кулак. Позже звезда Ливерпуля выставит свои бутсы на аукцион, все вырученные деньги отдадут Фонду Нельсона Манделы.

Добавим, что мерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем состоится сегодня (21 июня), начало в 21:00 по Киеву.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Трент Трент Александер-Арнольд Расизм в футболе Эвертон - Ливерпуль
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