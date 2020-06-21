Александер-Арнольд подготовил уникальные бутсы для дерби против Эвертона

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд в который раз напомнит о проблеме расизма.

Англичанин выйдет в уникальных бутсах на матч 30 тура АПЛ против Эвертона.

Ливерпуль может остаться без двух лидеров на дерби против Эвертона

Обувь Трента выполнена исключительно в черном цвете. С одной стороны будет надпись Black Lives Matter ( "Жизнь чернокожих имеют значение"), а с другой сжатый кулак. Позже звезда Ливерпуля выставит свои бутсы на аукцион, все вырученные деньги отдадут Фонду Нельсона Манделы.

Добавим, что мерсисайдское дерби между Эвертоном и Ливерпулем состоится сегодня (21 июня), начало в 21:00 по Киеву.

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