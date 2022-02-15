"Інтер – топ-команда з тренером найвищого рівня. Напевно, це найкраща команда Італії в поточному сезоні. Вони грають дуже організовано, добре підготовлені тактично, діють винахідливо і мають високий рівень індивідуальної майстерності. Нам потрібно зіграти на найвищому рівні, щоб у нас просто був шанс.

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Я не можу вибрати той самий стартовий склад лише тому, що ми виграли цими футболістами останній матч. Цьому ми маємо навчитися всі разом.

Луїс Діас – чудовий хлопець та гравець топ-рівня. Як і у випадку з будь-яким іншим новачком, йому потрібен час, щоб адаптуватись, але це феноменальний футболіст. Його радість та любов до футболу видно неозброєним оком. На тренуваннях Луїс завжди усміхається. У мене такого гравця раніше не було, це чудово!" – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший поєдинок у протистоянні Ліверпуля та Інтера відбудеться завтра, 16 лютого, на Сан-Сіро. Матч-відповідь зіграють 8 березня у Мерсисайді. Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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