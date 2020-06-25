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Александер-Арнольд не чекає подарунку від Манчестер Сіті – через тиждень Ліверпуль може оформити титул в очній зустрічі

10:02 - Читать на русском
Александер-Арнольд не чекає подарунку від Манчестер Сіті – через тиждень Ліверпуль може оформити титул в очній зустрічі
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд підсумував виступ команди в матчі проти Крістал Пелас (4:0), який розпочався з його розкішного штрафного удару.

23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабінью
69’ Садьйо Мане
 
23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабінью
69’ Садьйо Мане

"Порівняння з Бекхемом та іншими найкращими виконавцями штрафних в історії Прем'єр-ліги дуже приємні, але мені ще є над чим працювати. Титул досить близько, але ми знаємо, що багато що може статися в Прем'єр-лізі. Ми багато працювали для цього, і це те, про що ми завжди мріяли.

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Ми перебуваємо в хорошому становищі, тому, сподіваюся, скоро зможемо подолати рубіж. Ми повинні зосередитися на собі, ми не сподіваємося на падіння Манчестер Сіті, все в наших руках. Ми поїдемо до них в гості наступного тижня і там можемо отримати результат", – цитує Трента ВВС.

Якщо сьогодні Манчестер Сіті не переможе Челсі, то Ліверпуль офіційно стане чемпіоном Англії. Другий шанс буде через тиждень (2 липня), коли відбудеться очна гра між "містянами" та "червоними" в рамках 32 туру – команді Клоппа вистачить і нічиєї.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ліверпуль Ліверпуль Трент Трент Александер-Арнольд Ліверпуль - Крістал Пелас
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