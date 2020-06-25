toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Ліверпуль – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

08:30 - Читать на русском
Ліверпуль – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 31-го туру АПЛ Ліверпуль розбив Крістал Пелас та наблизився до довгоочікуваного чемпіонства. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Крістал Пелас на Футбол 24.

23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабінью
69’ Садьйо Мане
 
23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабінью
69’ Садьйо Мане

Погром Пелас розпочав Александер-Арнольд, класним ударом зі штрафного відкривши рахунок у грі. Перед перервою Салах з передачі Фабінью подвоїв перевагу Ліверпуля. По перерві вже сам бразилець гарматним пострілом зробив рахунок розгромним, а крапку в матчі поставив Мане.

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед знищив Шеффілд, Вулверхемптон здолав Борнмут: 31 тур АПЛ, середа

Ліверпуль завдяки цій перемозі набрав 86 очок і максимально близький до чемпіонства – втрата очок Манчестер Сіті у матчі з Челсі зробить підопічних Клоппа чемпіонами.

blog_ava
"Фантастичний випадок": Худжамов у захваті від виступу 16-річного Ісенка у півфіналі Кубка України
07:30
754
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Відеоновини Ліверпуль - Крістал Пелас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
36
хв
Челсі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук