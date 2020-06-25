Ліверпуль – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 31-го туру АПЛ Ліверпуль розбив Крістал Пелас та наблизився до довгоочікуваного чемпіонства. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Крістал Пелас на Футбол 24.

Погром Пелас розпочав Александер-Арнольд, класним ударом зі штрафного відкривши рахунок у грі. Перед перервою Салах з передачі Фабінью подвоїв перевагу Ліверпуля. По перерві вже сам бразилець гарматним пострілом зробив рахунок розгромним, а крапку в матчі поставив Мане.

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед знищив Шеффілд, Вулверхемптон здолав Борнмут: 31 тур АПЛ, середа

Ліверпуль завдяки цій перемозі набрав 86 очок і максимально близький до чемпіонства – втрата очок Манчестер Сіті у матчі з Челсі зробить підопічних Клоппа чемпіонами.