Манчестер Юнайтед розгромив Шеффілд завдяки хет-трику Марсьяля, Вулверхемптон здолав Борнмут: 31-й тур АПЛ, матчі середи

В рамках програми дня 31-го туру АПЛ провели чотири поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 31-й тур

Вулверхемптон – Борнмут – 1:0

Гол: Хіменес, 60

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Марсьяль, 7, 44, 74

Норвіч – Евертон – 0:1

Гол: Кін, 55

Ньюкасл – Астон Вілла – 1:1

Голи: Гейл, 68 – Ель-Мухаммаді, 83

Вулверхемптон у рідних стінах приймав Борнмут. В першому таймі голів не забивали, але тотальна перевага була за підопічними Ешпірішту Санту – вони провели п'ять класних пострілів проти одного у суперника. В другому таймі це вилилось у гол на 60-й хвилині: Траоре пройшов правим флангом і подав у штрафний, а Хіменес ударом головою замкнув на дальній стійці – 1:0! Відігратися гостям так і не вдалося, але і "вовки" більше голами не відзначились. Мінімальна перемога Вулверхемптона.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд розніс Шеффілд. Вже на 7-й хвилині рахунок було відкрито після прострілу Рашфорда з правого краю штрафного на ближню стійку – його замкнув Марсьяль. Під завершення першого тайму Антоні вже оформив дубль, пробивши метрів з 11-ти після передачі Ван-Біссаки, а на 74-й хвилині француз відсвяткував хет-трик, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером і легенько його перекинувши. Асистував, до речі, знову Рашфорд. Це був останній гол у зустрічі – 3:0.

Евертон на виїзді здобув мінімальну перемогу над Норвічем. Долю поєдинку визначила всього одна подача з кутового на 55-й хвилині у виконанні Діня, яку точним ударом головою замкнув Майкл Кін – 1:0.

Ньюкасл втратив перемогу над Астон Віллою. В цьому поєдинку все вирішили заміни: так, на 64-й хвилині головний тренер "сорок" випустив на поле Керолла, на 67-й з'явився Гейл, а на 68-й Керолл точним пасом вивів Гейла на ударну позицію в штрафному – 1:0. Дін Сміт у відповідь кинув у бій Хуріхейна та Ель-Мухаммаді, і вони на 83-й хвилині також стали співавторами голу: Конор навісив з кутового на ближню стійку, а Анвар замкнув – 1:1. Саме з цим рахунком матч і завершився.

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