Александер-Арнольд не ждет подарка от Манчестер Сити – через неделю Ливерпуль может оформить титул в личной встрече

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд подытожил выступление команды в матче против Кристал Пэлас (4:0), который начался с его роскошного штрафного удара.

"Сравнения с Бекхэмом и другими лучшими исполнителями штрафных в истории Премьер-лиги очень приятные, но мне еще есть над чем работать. Титул достаточно близко, но мы знаем, что многое может произойти в Премьер-лиге. Мы много работали для этого, и это то, о чем мы всегда мечтали.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мы находимся в хорошем положении, поэтому, надеюсь, скоро сможем преодолеть рубеж. Мы должны сосредоточиться на себе, мы не надеемся на падение Манчестер Сити, все в наших руках. Мы поедем к ним в гости на следующей неделе и там можем получить результат", – цитирует Трента ВВС.

Если сегодня Манчестер Сити не победит Челси, то Ливерпуль официально станет чемпионом Англии. Второй шанс будет через неделю (2 июля), когда состоится очная игра между "горожанами" и "красными" в рамках 32 тура – команде Клоппа хватит и ничьей.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут: 31 тур АПЛ, среда