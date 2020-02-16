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Алдервейрелд осоромився курйозним автоголом у матчі проти Астон Вілли – бельгієць відразу виправив свій провал

16 лютого 16:47 355 Читать на русском
Алдервейрелд осоромився курйозним автоголом у матчі проти Астон Вілли – бельгієць відразу виправив свій провал
Автогол Тобі / Фото з відкритих джерел

Тоттенхем вкрай невдало розпочав матч 26 туру АПЛ проти Астон Вілли.

9’ Тобі Алдервейрелд
54’ Бйорн Енгельс
 
Тобі Алдервейрелд 27’
Сон Хин Мін 45+2’
Сон Хин Мін 90+4’
9’ Тобі Алдервейрелд
27’ Тобі Алдервейрелд
45+2’ Сон Хин Мін
54’ Бйорн Енгельс
90+4’ Сон Хин Мін

Захисник "шпор" Тобі Алдервейрелд вразив власні ворота вже на 9-й хвилині зустрічі.

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Хавбек Астон Вілли Ель-Газі зробив банальну подачу в район 11-метрової позначки, однак бельгієць був не готовим до цього. Алдервейрелд довго дивився на м'яч, допоки не зрізав шкіряного у власні ворота. Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс явно не очікував такого підступу і просто розвів руками. Через 18 хвилин Тобі виправив свою помилку, забивши у "правильні" ворота.

Додамо, що у матчі першого кола Астон Вілла також забивала першою, однак лондонці вирвали вольову перемогу 3:1.

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Теги
Відеоновини Англія Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем Астон Вілла - Тоттенхем
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