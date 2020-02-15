Геніальний "сухий лист" Вествуда і розкішний постріл в "дев'ятку" Видри у відеоогляді матчу Саутгемптон – Бернлі – 1:2

Саутгемптон не зміг стримати Бернлі у 26 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головні моменти матчу.

Гості шокували Саутгемптон вже у дебюті зустрічі. Ешлі Вествуд вирішив пробити по воротах прямим ударом з кутового, а суперники явно були не готові до таких хитрощів. Гравець на ближній стійці даремно поклався на голкіпера, який вибив м'яч вже з-за лінії воріт. Саутгемптону вистачило 16 хвилин, щоб відігратися – постарався найкращий бомбардир команди Денні Інгз.

Бернлі здобув перемогу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, субота

Другий тайм проходив за рівної гри, одна більше пощастило Бернлі. Допомогла вимушена заміна Вуда на Видру. Саме чех ефектним ударом в "дев'ятку" приніс команді Шона Дайча гостьову перемогу.