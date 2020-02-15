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Геніальний "сухий лист" Вествуда і розкішний постріл в "дев'ятку" Видри у відеоогляді матчу Саутгемптон – Бернлі – 1:2

15 лютого 19:28 947 Читать на русском
Геніальний "сухий лист" Вествуда і розкішний постріл в "дев'ятку" Видри у відеоогляді матчу Саутгемптон – Бернлі – 1:2
Саутгемптон – Бернлі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Саутгемптон не зміг стримати Бернлі у 26 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головні моменти матчу.

18’ Денні Інгз
 
Ешлі Вествуд 2’
Матей Видра 60’
2’ Ешлі Вествуд
18’ Денні Інгз
60’ Матей Видра

Гості шокували Саутгемптон вже у дебюті зустрічі. Ешлі Вествуд вирішив пробити по воротах прямим ударом з кутового, а суперники явно були не готові до таких хитрощів. Гравець на ближній стійці даремно поклався на голкіпера, який вибив м'яч вже з-за лінії воріт. Саутгемптону вистачило 16 хвилин, щоб відігратися – постарався найкращий бомбардир команди Денні Інгз.

Бернлі здобув перемогу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, субота

Другий тайм проходив за рівної гри, одна більше пощастило Бернлі. Допомогла вимушена заміна Вуда на Видру. Саме чех ефектним ударом в "дев'ятку" приніс команді Шона Дайча гостьову перемогу.

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Відеоновини Англія Саутгемптон Саутгемптон Бернлі Бернлі Красиві голи Саутгемптон - Бернлі
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