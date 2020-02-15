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Ліверпуль мінімально переграв Норвіч, Бернлі здобув перемогу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, субота

15 лютого 21:35 448 Читать на русском
Ліверпуль мінімально переграв Норвіч, Бернлі здобув перемогу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, субота
Норвіч – Ліверпуль – 0:1 / Твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль із мінімальною перевагою здолав Норвіч, Бернлі на виїзді здолав Саутгемптон у рамках 26 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 26 тур

Саутгемптон – Бернлі – 1:2

Голи: Інгз, 18 – Вествуд, 2, Видра, 60

Норвіч – Ліверпуль – 0:1

Голи: Мане, 78

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Уже на 2-й хвилині поєдинку Саутгемптон – Бернлі Ешлі Вествуд здивував глядачів ефектним голом з кутового – він закрутив м'яч під ближню ліву стійку, чого голкіпер явно не очікував. Шансу відігратись "святим" довго чекати не довелось. На 18-й Денні Інгз виграв боротьбу за м'яч і потужно пробив низом з району одинадцятиметрової позначки – 1:1.

У другій половині зустрічі "бордові" перехопили ініціативу. На 60-й Матей Видра не змарнував чудову навісну передачу від Хендріка, точним ударом спрямувавши м'яч у ліву дев'ятку. Після цього гравці Саутгемптона прокинулись та навіть створили кілька небезпечних моментів, але відігратись так і не змогли. Таким чином Бернлі піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці, а Саутгемптон залишився на 13-й.

Аутсайдер турнірної таблиці Норвіч вдома приймав фаворита першості – Ліверпуль. Команди розпочали поєдинок від захисту, активізуючись на контратаках. Перша половина зустрічі жодним цікавим моментом не запам'яталась.

У другому таймі темп гри значно пришвидшився, але забитого м'яча так і не було. Аж на 78-й Садьйо Мане отримав довгу передачу у розріз, і не змарнував момент – легко спрямувавши м'яч у лівий кут воріт – 0:1. "Скаузери" мали ще кілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх не зуміли. Нагадаємо, що Ліверпуль посідає перше місце у турнірній таблиці із 76-а очками, а Норвіч – 20-е, з 18-а пунктами.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Норвіч Норвіч Саутгемптон Саутгемптон Бернлі Бернлі
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