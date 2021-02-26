Альбасете втримав нічию проти Сабаделя – арбітр "поцупив" асист у Зозулі
Сабадель приймав Альбасете в рамках 27-го туру Сегунди. Читайте звіт на Футбол 24.
Сегунда, 27-й тур
Сабадель – Альбасете – 0:0
Вилучення: Арройо, 90 (А)
Нереалізований пенальті: Ернандес, 90+1 (С)
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Попри перевагу господарів, саме гравцям Альбасете вдалось відкрити рахунок у зустрічі, проте рефері скасував взяття воріт через офсайд. Варто відзначити, що одним з героїв матчу міг стати форвард гостей Роман Зозуля, українець відзначився майстерним асистом в епізоді зі скасованим голом.
Наприкінці зустрічі, вже футболісти Сабаделя отримали можливість вирвати перемогу, але і тут трапилось фіаско – господарі не змогли реалізувати пенальті.
Завдяки нічиєї Альбасете здобуває перший заліковий бал за 4 останні матчі і залишається у зоні вильоту на передостанній сходинці, Сабадель – 18-й.
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