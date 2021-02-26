Сабадель приймав Альбасете в рамках 27-го туру Сегунди. Читайте звіт на Футбол 24.

Сегунда, 27-й тур

Сабадель – Альбасете – 0:0

Вилучення: Арройо, 90 (А)

Нереалізований пенальті: Ернандес, 90+1 (С)

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Попри перевагу господарів, саме гравцям Альбасете вдалось відкрити рахунок у зустрічі, проте рефері скасував взяття воріт через офсайд. Варто відзначити, що одним з героїв матчу міг стати форвард гостей Роман Зозуля, українець відзначився майстерним асистом в епізоді зі скасованим голом.

Наприкінці зустрічі, вже футболісти Сабаделя отримали можливість вирвати перемогу, але і тут трапилось фіаско – господарі не змогли реалізувати пенальті.

Завдяки нічиєї Альбасете здобуває перший заліковий бал за 4 останні матчі і залишається у зоні вильоту на передостанній сходинці, Сабадель – 18-й.

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