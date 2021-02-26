Український форвард Роман Яремчук залишив свій підпис на новій угоді з Гентом наприкінці зимового трансферного вікна, але у клубі вирішили не афішувати цю подію, повідомляє voetbalprimeur.be.

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Тепер контракт 25-річного нападника з бельгійським клубом розрахований до літа 2025-го. У таборі Гента розраховують, що такий жест вплине на трансферну вартість Романа, адже босси клубу вже влітку готові розглядати пропозиції щодо продажу українця.

У нинішньому сезоні бельгійської першості Яремчук провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 4-ма асистами.

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