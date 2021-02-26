Сабадель принимал Альбасете в рамках 27-го тура Сегунды. Читайте отчет на Футбол 24.

Сегунда, 27-й тур

Сабадель – Альбасете – 0:0

Удаление: Арройо, 90 (А)

Нереализованный пенальти: Эрнандес, 90+1 (С)

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Несмотря на преимущество хозяев, именно игрокам Альбасете удалось открыть счет, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда. Стоит отметить, что одним из героев матча мог стать форвард гостей Роман Зозуля, украинец отметился красивым ассистом в эпизоде ​​с отмененным голом.

В конце встречи, уже футболисты Сабаделя получили возможность вырвать победу, но и здесь случилось фиаско – хозяева не смогли реализовать пенальти.

Благодаря ничьей Альбасете получает первый зачетный балл за 4 последних матча и остается в зоне вылета на предпоследней строчке, Сабадель – 18-й.

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