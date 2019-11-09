Альбасете із Зозулею в складі поступився Луго Лебеденка

В рамках 15-го туру іспанської Сегунди Альбасете мінімально програв Луго (0:1) Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Сегунда 2019/20, 15-й тур

Альбасете – Луго – 0:1

Гол: А. Лопес, 80

Луго на останніх хвилинах вирвав перемогу над Альбасете. Хоча саме господарі нанесли більше ударів та контролювали м'яч. Проте на 80 хвилині Алехандро Лопес приніс перемогу Луго. Відзначимо, що Зозуля провів на полі увесь матч, але результативними діями не відзначився. При цьому, Роман набрав 6,9 балів за версією Sofascore – четверте місце в Альбасете. Лебеденко ж увесь матч просидів на лаві запасних.

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Таким чином, Луго набрав 19 очок та піднявся на 14 місце, Альбасете з 22 пунктами лишився на 8 позиції.