Альбасете с Зозулей в составе уступил Луго Лебеденко

В рамках 15-го тура испанской Сегунды Альбасете минимально проиграл Луго (0: 1) Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Сегунда 2019/20, 15-й тур

Альбасете – Луго – 0:1

Гол: А. Лопес, 80

Луго на последних минутах вырвал победу над Альбасете. Хотя именно хозяева нанесли больше ударов и контролировали мяч. Однако на 80 минуте Алехандро Лопес принес победу Луго. Отметим, что Зозуля провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. При этом, Роман набрал 6,9 баллов по версии Sofascore – четвертое место в Альбасете. Лебеденко же весь матч просидел в запасе.

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Таким образом, Луго набрал 19 очков и поднялся на 14 место, Альбасете с 22 пунктами остался на 8 позиции.