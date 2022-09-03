"Хто гідний отримати "Золотий м'яч" цього року? Я б завжди віддавав його Лео Мессі, але цього року Бензема був дуже сильний.

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Також мене завжди дивує Модріч. З гравців інших команд я б підписав його у Барселону", – сказав Альба у коментарі Адріану Контрерасу.

Нагадаємо, у минулому сезоні Реал виграв ЛЧ і чемпіонат Іспанії з велким відривом від Барси.

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