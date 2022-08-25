Нападник Реала Карім Бензема отримав заслужену нагороду за свою гру в минулому сезоні.

Після церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА роздав головні індивідуальні нагороди у європейському футболі за підсумками минулого сезону.

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Найкращим футболістом очікувано став Карім Бензема. Капітан Реала випередив свого одноклубника Тібо Куртуа та півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.

Завдяки французу Реал встановив рекорд – тепер три футболісти мадридців вигравали цю нагороду. Раніше це вдавалося Кріштіану Роналду (двічі) та Луці Модрічу. Друге місце клубного рейтингу ділять Баварія та Барселона, у яких по два переможці.

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