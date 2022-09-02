Кадіс програв усі три матчі на старті сезону Ла Ліги, не забивши жодного гола й пропустивши аж сім м'ячів. Звісно ж, в таких умовах "жовта субмарина" бажала зачепитись хоча б за очко, однак суперник у них був серйозним. Андалусійці приїхали в гості до Сельти.

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Матч виявився доволі рівним, однак для Кадіса все знову завершилось фіаско. Перший тайм "підводники" витримали, зігравши "на нуль", однак по перерві галісійців понесло. Вже на 56-й хвилині Аспас відкрив рахунок, відкрившись у центрі, протягнувши м'яч уперед і пробивши метрів з 25-ти – завдяки рикошету голкіпера вдалося спіймати на протиході.

Ще за шість хвилин перевагу Сельти подвоїв Оскар Родрігес, який завершив ефектну комбінацію в штрафному, а на 75-й Аспас оформив дубль – Яго шикарно вистрілив з лінії карного майданчика у ліву дев'ятку. 3:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Сельта набрала сім очок і піднялась на шосту позицію у турнірній таблиці Ла Ліги. Кадіс з нулем залікових балів і голів тримається на дні.

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