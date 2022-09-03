Бензема против Ба"Кто достоин получить "Золотой мяч" в этом году? Я бы всегда отдавал его Лео Месси, но в этом году Бензем был очень силен.рсы / Getty Images

"Кто достоин получить "Золотой мяч" в этом году? Я бы всегда отдавал его Лео Месси, но в этом году Бензема был очень силен.

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Также меня всегда удивляет Модрич. Из игроков других команд я бы подписал его в Барселону", – сказал Альба в комментарии Адриану Контрерасу.

Напомним, в прошлом сезоне Реал выиграл ЛЧ и чемпионат Испании с большим отрывом от Барсы.

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