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Альба близький до продовження контракту з Барселоною

25 лютого 23:23 37 Читать на русском
Альба близький до продовження контракту з Барселоною
Жорді Альба / соцмережі

Захисник Барселони Жорді Альба близький до підписання нового контракту з клубом.

Жорді Альба підпише новий контракт з Барселоною, повідомляє Sport.es. Нова угода буде розрахована до 2024 року.

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29-річний латераль переїхав на Камп Ноу у 2012 році, перед цим зарекомендувавши себе в Валенсії та збірній Іспанії на Євро-2012 в Україні та Польщі.

Разом з Барселоною футболіст вже встиг виграти всі можливі клубні трофеї.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Жорді Альба Жорді Альба
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