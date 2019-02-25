Альба близький до продовження контракту з Барселоною

Захисник Барселони Жорді Альба близький до підписання нового контракту з клубом.

Жорді Альба підпише новий контракт з Барселоною, повідомляє Sport.es. Нова угода буде розрахована до 2024 року.

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29-річний латераль переїхав на Камп Ноу у 2012 році, перед цим зарекомендувавши себе в Валенсії та збірній Іспанії на Євро-2012 в Україні та Польщі.

Разом з Барселоною футболіст вже встиг виграти всі можливі клубні трофеї.

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