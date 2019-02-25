Реал Мадрид – Барселона: став відомий арбітр матчу чемпіонату Іспанії

Королівська Федерація футболу Іспанії призначила арбітра на матч 26 туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною.

Матч 26 туру Ла Ліги Реал Мадрид – Барселона розсудить бригада арбітрів на чолі з Алехандро Ернандесом Ернандесом, повідомляє Marca. Асистентом на VAR працюватиме Матео Лаос.

Реал скандально переміг Леванте: методичка для Барси, топ-рівень Вінісіуса та гра арбітрів на боці "вершкових"

Ернандес Ернандес вже тричі судив головне протистояння Іспанії. Востаннє це було 23 квітня 2017 року, коли Барселона на останніх секундах завдяки голу Ліонеля Мессі перемогла Реал на Сантьяго Бернабеу.

Матч відбудеться 3 березня о 21:45 за київським часом.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду