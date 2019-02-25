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Реал Мадрид – Барселона: став відомий арбітр матчу чемпіонату Іспанії

25 лютого 22:57 225 Читать на русском
Реал Мадрид – Барселона: став відомий арбітр матчу чемпіонату Іспанії
Алехандро Ернандес Ернандес судив Ель Класіко / Marca

Королівська Федерація футболу Іспанії призначила арбітра на матч 26 туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною.

Матч 26 туру Ла Ліги Реал Мадрид – Барселона розсудить бригада арбітрів на чолі з Алехандро Ернандесом Ернандесом, повідомляє Marca. Асистентом на VAR працюватиме Матео Лаос.

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Ернандес Ернандес вже тричі судив головне протистояння Іспанії. Востаннє це було 23 квітня 2017 року, коли Барселона на останніх секундах завдяки голу Ліонеля Мессі перемогла Реал на Сантьяго Бернабеу.

Матч відбудеться 3 березня о 21:45 за київським часом.

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Реал Мадрид - Барселона: Субота 02 березня 2019

Реал Мадрид
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21
год
:
31
хв
Барселона
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