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Альба близок к продлению контракта с Барселоной

25 февраля 23:23 10 Читати українською
Альба близок к продлению контракта с Барселоной
Жорди Альба / соцсети

Защитник Барселоны Жорди Альба близок к подписанию нового контракта с клубом.

Жорди Альба подпишет новый контракт с Барселоной, сообщает Sport.es. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

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29-летний латераль переехал на Камп Ноу в 2012 году, перед этим зарекомендовав себя в Валенсии и сборной Испании на Евро-2012 в Украине и Польше.

Вместе с Барселоной футболист уже успел выиграть все возможные клубные трофеи.

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