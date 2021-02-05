Програму 22-го туру чемпіонату Іспанії відкривав домашній поєдинок Алавеса проти Вальядоліда. Господарі в разі перемоги могли б піднятися із зони вильоту, відірвавшись від неї аж на три очки, а от гості ризикували опуститись туди за підсумками ігрового тижня. Таким чином, перемога була потрібна обом колективам – тим паче, що Алавес не знав їх у шести матчах Ла Ліги поспіль, а Вальядолід не вигравав у чотирьох.

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На жаль, нормальної конкуренції у цій зустрічі не було. "Королівський клуб" за понад 90 хвилин зумів провести всього три удари по воротах, лише раз влучивши у площину, а от баски стріляли в сім разів частіше. Не дивно, що з таким розкладом Алавес забив, однак це сталося аж на 66-й хвилині: Агіррегарібія отримав пас на правий фланг та прострілив на лінію воротарського, а Хосело випередив захисника та замкнув у дальній кут – 1:0. Цей гол виявився єдиним у матчі.

Таким чином, Алавес перервав шестиматчеву безвиграшну серію й набрав 22 очки, піднявшись із зони вильоту аж на п'ятнадцяту позицію. Вальядолід, маючи 20 залікових балів, поки що тримається на сімнадцятій сходинці.

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