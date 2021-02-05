Копа дель Рей: визначилися пари 1/2 фіналу – Барселоні дістався конкурент за топ-4 Прімери
15:06 - Читать на русском
У Мадриді відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка Іспанії сезону 2020/21.
Чотири претенденти на тріумф у Копа дель Рей цьогоріч дізналися опонентів в 1/2 фіналу, повідомляє офіційний твіттер Королівської іспанської футбольної федерації.
Епічна серія пенальті у відеоогляді матчу Кубка Іспанії Бетіс – Атлетік
Півфінальні пари:
Севілья – Барселона
Атлетік – Леванте
Стадія 1/2 фіналу складатиметься з двох матчів. Перші поєдинки відбудуться 10 лютого. Матчі-відповіді – 3 березня. Господарями перших протистоянь стануть Севілья і Атлетік відповідно.
Атлетік дотиснув Бетіс у серії пенальті і став останнім півфіналістом Кубка Іспанії – баски можуть забрати трофей двічі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter