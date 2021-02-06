Программу 22-го тура чемпионата Испании открывал домашний поединок Алавеса против Вальядолида. Хозяева в случае победы могли бы подняться из зоны вылета, оторвавшись от неё на целых три очка, а вот гости рисковали опуститься туда по итогам игровой недели. Таким образом, победа была нужна обоим коллективам – тем более, что Алавес не знал их в шести матчах Ла Лиги подряд, а Вальядолид не выигрывал в четырёх.

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К сожалению, нормальной конкуренции в этой встрече не было. "Королевский клуб" за более чем 90 минут сумел провести всего три удара по воротам, только раз попав в створ, а вот баски стреляли в семь раз чаще. Неудивительно, что с таким раскладом Алавес забил, однако это случилось аж на 66-й минуте: Агиррегарибия получил пас на правый фланг и прострелил на линию вратарской, а Хоселу опередил защитника и замкнул в дальний угол – 1:0. Этот гол оказался единственным в матче.

Таким образом, Алавес прервал шестиматчевую безвыигрышную серию и набрал 22 очка, поднявшись из зоны вылета аж на пятнадцатую позицию. Вальядолид, имея 20 зачётных баллов, пока держится на семнадцатой строчке.

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