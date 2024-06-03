Форвард Брайтона Ансу Фаті розповів про те, чому покинув Барселону і переїхав до Англії.

"Зараз почуваюся на 100 відсотків. Я багато працюю, бо відчуваю, що завжди є куди вдосконалюватися. Я проводжу багато годин у спортзалі.

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Є люди, які вважають, що Ансу травмований, а я два роки не отримував травм. У мене була невелика травма, але пошкодження бувають. Я відіграв весь сезон і не пропустив жодної гри. Те, що я не завжди проходив до складу, ускладнювало завдання, але я був готовий і боровся до кінця.

Я вирішив зробити у своїй кар'єрі крок, який, як я відчував, повинен був зробити. Відчував, що все, що роблю, не цінується, тому вирішив змінити команду. Я повинен був це зробити.

Я стежив за Барсою. Завжди бажаю клубу і команді всього найкращого", – цитує Mundo Deportivo іспанця.

Нагадаємо, що Ансу Фаті провів сезону 2023/24 у Брайтоні. За англійський клуб він провів 27 матчів у всіх турнірах, забивши чотири голи.

Чинна угода Фаті з Барселоною діє до 2027 року. Ансу не зміг завоювати довіру від тренерів "кулес", хоча вважалося, що форвард стане "наступником Мессі".

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