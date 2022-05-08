"Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг подумати, що коли я приїхав до України у віці 20 років, один із найнеймовірніших етапів моєї кар'єри лише розпочинався. Це були прекрасні роки у футболці Шахтаря, чудові битви, 13 титулів та чудові моменти навчання.

Соломон вперше прокоментував трансфер в АПЛ – легіонер Шахтаря близький до відходу

Я дуже вдячний за все, що прожив. З цією футболкою я прощаюся як ще один фанат цього великого клубу, щоб ця чудова історія продовжувалася.

Я також дуже сподіваюся, що ця жахлива воєнна ситуація незабаром закінчиться, щоб Україна знову була щасливою країною, яку я знав. Бажаю вам багато сил продовжувати піклуватися про свою сім'ю та друзів, скоро цей момент пройде", – написав Патрік у Instagram під відео з яскравими моментами своїх виступів за донеччан.

Нагадаємо, Алан приєднався до Шахтаря влітку 2011 року. З того часу бразилець відіграв за "гірників" у 178 матчах, забивши 26 голів та віддавши 35 асистів. 13 квітня 2022 року Патрік офіційно повернувся до Інтернасьйонала – однією з головних причин стала війна, яку росіяни розв'язали проти України.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?