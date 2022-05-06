Півзахисник Шахтаря зізнався, що близький до переїзду в АПЛ. Послугами Манора Соломона цікавиться Фулхем, який в наступному сезоні гратиме в Прем'єр-лізі.

"Не можу сказати, що угода вже закрита і я покинув Шахтар та перейшов до Англії. Ще ні, але шанси, що я гратиму в Англії – дуже високі. Це була моя дитяча мрія. АПЛ – найкраща ліга у світі. Далі я буду там.

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Рік тому називали дуже багато клубів, куди я міг перейти. Ми вели перемовини з кількома, які в підсумку нічим не завершились. Зараз все ще варіанти з великими клубами в інших лігах, але моєю ціллю завжди була АПЛ.

Весь футбол стікається туди. Погравши в Європі кілька років, розумієш, що всі хочуть туди потрапити. Навіть гравці, які грають у вищих лігах Німеччини, Іспанії, Італії, хочуть опинитися в англійській лізі, навіть якщо не в найбільші команди.

Люди можуть сказати, що за стилем я більше підхожу для іспанської ліги. В Англії найшвидша, найбільш фізична гра, з найкращою аудиторією і атмосферою. У кожній команді є кілька невисоких технічних гравців-дриблерів, які вміють поводитися з м'ячем. Сподіваюся, я зможу там заграти", – цитує Соломона Sport5.

У сезоні 2021/22 ізраїльтянин зіграв за Шахтар 26 матчів. Забив 4 голи і віддав 2 асисти. Його угода з "гірниками" розрахована до кінця 2023 року.

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