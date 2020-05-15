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Алан Патрік врятував кар'єру в Шахтарі завдяки іншому клубу – нарізка топ-голів хавбека

16:00 45 Читать на русском
Алан Патрік врятував кар'єру в Шахтарі завдяки іншому клубу – нарізка топ-голів хавбека
Алан Патрік / Сайт Шахтаря

Алан Патрік був змушений пережити чимало випробувань, перед тим як стати важливим гравцем Шахтаря.

Донецький клуб у 2011 році заплатив Сантосу за півзахисника 4 млн євро, однак той грав лише за дубль і не надто виділявся. Почалася низка оренд на батьківщині – Інтернасьйонал, Палмейрас, Фламенго. Лише в останньому клубі Патрік довів, що гідний виступати на найвищому рівні.

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Фанати "стерв'ятників" і досі пам'ятають розкішні голи півзахисника у 2016 році, який і став проривним. Обігрування кількох захисників, дальні постріли, штрафні та пенальті – Патрік забивав на будь-який смак. Ефектну нарізку за участі бразильця опублікували на сторінці вболівальників Фламенго у Твіттері.

Нагадаємо, Шахтар повернув Патріка у грудні 2016 року. Другий захід виявився значно успішнішим, і хавбека вже цілком можна вважати лідером команди. Зокрема, в 27 матчах сезону 2019/20 він має 6+6 за системою гол+пас – четвертий результат після Мораєса, Тайсона і Марлоса.

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