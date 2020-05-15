Алан Патрик спас карьеру в Шахтере благодаря другому клубу – нарезка топ-голов хавбека

Алан Патрик был вынужден пережить немало испытаний, прежде чем стать важным игроком Шахтера.

Донецкий клуб в 2011 году заплатил Сантосу за полузащитника 4 млн евро, однако тот играл только за дубль и не слишком выделялся. Началась череда аренд на родине – Интернасьонал, Палмейрас, Фламенго. Лишь в последнем клубе Патрик доказал, что достоин выступать на высшем уровне.

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Фанаты "стервятников" до сих пор помнят роскошные голы полузащитника в 2016 году, который и стал прорывным. Обыгрывание нескольких защитников, дальние выстрелы, штрафные и пенальти – Патрик забивал на любой вкус. Эффектную нарезку с участием бразильца опубликовали на странице болельщиков Фламенго в Твиттере.

Напомним, Шахтер вернул Патрика в декабре 2016 года. Второй заход оказался значительно успешнее, и хавбека уже вполне можно считать лидером команды. В частности, в 27 матчах сезона 2019/20 он имеет 6+6 по системе гол+пас – четвертый результат после Мораеса, Тайсона и Марлоса.

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