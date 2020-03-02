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Алан Патрік – гравець рівня Барселони, – Метревелі

12:51 1430 Читать на русском
Алан Патрік – гравець рівня Барселони, – Метревелі
Алан Патрік / фото: ФК Шахтар

Футбольний експерт Михайло Метревелі оцінив рівень гри півзахисника Шахтаря Алана Патріка.

"Алан Патрік в чужому штрафному коштує 100 млн, а ось у своєму... За рівнем виконавської майстерності, що стосується атаки, він гравець рівня Барселони, Манчестер Сіті. Але є нюанси.

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У матчі-відповіді проти Бенфіки на позиції Коваленко, позиції "десятки" він був не настільки ефективним. Хоча, здавалося б, це його більш природна позиція, ніж "вісімка". Видно, вже навички, він довго грає на позиції перед опорним", – зазначив Метревелі в програмі Великий футбол.

До слова, бразилець провів за Шахтар 25 поєдинків у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 5 асистами.

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07:00
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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Михайло Метревелі Алан Патрік Алан Патрік Шахтар Шахтар Барселона Барселона
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