Алан Патрік – гравець рівня Барселони, – Метревелі

Футбольний експерт Михайло Метревелі оцінив рівень гри півзахисника Шахтаря Алана Патріка.

"Алан Патрік в чужому штрафному коштує 100 млн, а ось у своєму... За рівнем виконавської майстерності, що стосується атаки, він гравець рівня Барселони, Манчестер Сіті. Але є нюанси.

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У матчі-відповіді проти Бенфіки на позиції Коваленко, позиції "десятки" він був не настільки ефективним. Хоча, здавалося б, це його більш природна позиція, ніж "вісімка". Видно, вже навички, він довго грає на позиції перед опорним", – зазначив Метревелі в програмі Великий футбол.

До слова, бразилець провів за Шахтар 25 поєдинків у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 5 асистами.

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