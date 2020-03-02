Алан Патрик – игрок уровня Барселоны, – Метревели

Футбольный эксперт Михаил Метревели оценил уровень игры полузащитника Шахтера Алана Патрика.

"Алан Патрик в чужой штрафной стоит 100 млн, а вот в своем... По уровню исполнительского мастерства, что касается атаки, он игрок уровня Барселоны, Манчестер Сити. Но есть нюансы.

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В ответном матче против Бенфики на позиции Коваленко, позиции "десятки" он был не столь эффективным. Хотя, казалось бы, это его более естественная позиция, чем "восьмерка". Видно, уже навыки, он долго играет на позиции перед опорным", – отметил Метревели в программе Великий футбол.

К слову, бразилец провел за Шахтер 25 матчей в текущем сезоне, отметившись 6 голами и 5 ассистов.

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