Алаба вже сьогодні має оголосити про відхід з Баварії, – Bild
Захисник Баварії Девід Алаба готується до гучного трансферу в зимове трансферне вікно.
Австрієць прийняв рішення щодо свого майбутнього та оголосить про нього на спеціальній прес-конференції вже сьогодні, інформує Bild.
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Журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомляє, що Алаба узгодив 4-річний контракт із мадридським Реалом, куди перебереться влітку цього року.
Додамо, що Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він провів 415 матчів, відзначився 33 голами та 50 асистами, а у поточному сезоні є одним із лідерів "ротен" (29 поєдинків).
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