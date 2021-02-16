Австрієць прийняв рішення щодо свого майбутнього та оголосить про нього на спеціальній прес-конференції вже сьогодні, інформує Bild.

Кан підтвердив відхід Алаби з Баварії – мюнхенці вже визначились із зірковою заміною

Журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомляє, що Алаба узгодив 4-річний контракт із мадридським Реалом, куди перебереться влітку цього року.

Додамо, що Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він провів 415 матчів, відзначився 33 голами та 50 асистами, а у поточному сезоні є одним із лідерів "ротен" (29 поєдинків).

Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій Борусії магію Клоппа та кинути виклик Баварії